СМИ: Трамп уже определился с кандидатом на пост вице-президента
Дональд Трамп определился с кандидатом в вице-президенты США, если он победит на предстоящих президентских выборах.
По данным АР, сенатору от Флориды Марко Рубио сообщили, что он не в приоритетном списке.
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Такую же не радостную новость сообщили губернатору Северной Дакоты Дагу Бергуму.
Напомним, что третьим кандидатом Трампа является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из Огайо.