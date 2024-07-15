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СМИ: Трамп уже определился с кандидатом на пост вице-президента
15.07.2024 21:46 Алина Груднева

СМИ: Трамп уже определился с кандидатом на пост вице-президента

Дональд Трамп определился с кандидатом в вице-президенты США, если он победит на предстоящих президентских выборах.

По данным АР, сенатору от Флориды Марко Рубио сообщили, что он не в приоритетном списке.

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Такую же не радостную новость сообщили губернатору Северной Дакоты Дагу Бергуму.

Напомним, что третьим кандидатом Трампа является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из Огайо.

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