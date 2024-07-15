Монеточка и Noize MC выпустили совместный клип в поддержку больницы "Охматдет"
Noize MC и Монеточка опубликовали антивоенный клип “Никто не пострадал” и призвали поддержать детскую больницу “Охматдет” в Киеве, пострадавшую от удара российской ракетой.
🙏 Noize MC и Монеточка опубликовали антивоенный клип «Никто не пострадал» и призвали поддержать детскую больницу «Охматдет» в Киеве, пострадавшую от удара российской ракетой.— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) July 9, 2024
Если вы не в России, поддержать можно по ссылке: https://t.co/LQJLwSHR4N pic.twitter.com/AIj1tCLDjP