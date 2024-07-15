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Монеточка и Noize MC выпустили совместный клип в поддержку больницы "Охматдет"
15.07.2024 21:30 MIGnews.com

Монеточка и Noize MC выпустили совместный клип в поддержку больницы "Охматдет"

Noize MC и Монеточка опубликовали антивоенный клип “Никто не пострадал” и призвали поддержать детскую больницу “Охматдет” в Киеве, пострадавшую от удара российской ракетой.




 

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