



Берлин тайно передал Киеву танки Leopard, системы IRIS-T и еще много чего

Летом Германия передала Украине крупную партию военной помощи, в которую вошли десятки единиц бронетехники. Делал это Берлин тайно и незаметно, как говорится, без "шуму и пыли".



Как утверждает издание Merkur в понедельник, 15 июля, Берлин в конце июня – начале июля "практически тайно и незаметно" отправила Киеву очередной огромный военный пакет для Вооруженных сил Украины. В него вошли 39 танков и БПМ, поставленных германской оборонной индустрией и Бундесвером.



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В частности, на прошлой неделе Украина получила из Германии еще 10 танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder. Таким образом, количество Marder, поставленных Германией для войны в Украине, достигло 120, а количество отремонтированных Leopard 1 – 50. Были переданы боеприпасы для этой бронетехники.



ВСУ также получили два мостоукладочных танка Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.



Германия также поставила еще одну систему ПВО IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (ранее один) для защиты объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.



Издание также напоминает, что в списке поставленного вооружения появились три РСЗО HIMARS. Бундесвер не имеет на вооружении именно HIMARS, но передал Украине раньше четыре технически очень похожих реактивных системы залпового огня.