



Петр Павел: “Сейчас вернуть все территории просто нереально”

Президент Чехии Петр Павел в пятницу заявил, что поддержка, необходимая для того, чтобы позволить украинцам полностью вернуть себе свою территорию, “на данный момент нереалистична”.



Петр Павел изложил эту отрезвляющую реальность на мероприятии Atlantic Council Front Page в Хьюстоне, штат Техас, после вашингтонского саммита НАТО, на котором союзники договорились о “мосте” Украины к членству в Альянсе.



“В обозримом будущем мы не можем ожидать какого-либо существенного прорыва на линии фронта”, — утверждал он, позже пояснив, что если Украина удержит оборону, а Россия не добьется каких-либо крупных успехов, прорывы могут произойти в конце этого года или в начале следующего. “Мы должны иметь в виду, кто является противником, и у России определенно гораздо больше ресурсов... чем у Украины”.



После саммита НАТО чешский президент заявил, что он был “положительно удивлен” реакцией Альянса на нужды Украины, когда союзники достигли двусторонних соглашений о безопасности с Украиной и обязались направить больше финансовой и военной поддержки. “Я считаю, что даже [президент Украины Владимир Зеленский] был уверен, хотя он и не получил приглашения в Альянс”.



Что касается того, когда это приглашение может быть направлено, Павел сказал, что украинские военные уже “бесперебойно” работают с НАТО в ряде областей, но война является “препятствием”. “Как только мы достигнем прекращения огня, как только мы начнем вести переговоры о мире, тогда мы также должны, параллельно, продолжить интеграцию”, - сказал он.



Петр Павел утверждал, что партнеры Украины должны стремиться в данный момент “убедить” Россию в том, что она “не может добиться существенных успехов на поле боя”. Это, по его словам, “заставит их сесть за стол переговоров”.

“И затем, как только начнутся переговоры... наша позиция должна заключаться не в том, чтобы легализовать оккупированные территории как российские, — пояснил он, — а, скорее, в том, чтобы объявить их временно оккупированными территориями”.



“Чтобы добиться этого, мы должны оснастить Украину всем необходимым, чтобы она действительно могла держать оборону”, — сказал он.



Чешская Республика использовала “подход спецназа” для поддержки Украины, пояснил президент: “Сначала действуйте, потом задавайте вопросы”, — сказал он. Не имея запасов артиллерии для отправки на Украину, Прага вместо этого разместила заказы на артиллерию в других странах и объединила средства с союзниками по НАТО для закупки снарядов для Украины.



“У нас есть финансовое покрытие примерно на полмиллиона патронов”, — сказал он, добавив, что “это полностью покроет украинские потребности” и даже пополнит резервы. Он сказал, что ищет возможность расширить модель на другие виды оборудования.



Президент Чехии также заявил, что союзники должны одновременно донести до Китая, что “не в его интересах быть столь тесно связанными с Россией”.

Павел объяснил, что, поскольку в саммите НАТО приняли участие четыре страны-партнера из Индо-Тихоокеанского региона, союзники должны быть “озабочены” безопасностью в этом регионе, поскольку евроатлантическая безопасность “не может быть отделена” от безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и других местах.



Победа России “[придаст смелости] Китаю и сделает его более напористым”, сказал он, добавив, что страны Индо-Тихоокеанского региона и НАТО “объединены в этой глобальной среде безопасности”, поскольку они разделяют одни и те же ценности.



Хотя Китай во многих отношениях является “сверхдержавой”, он также в некоторой степени “зависит” от “демократического мира”, например, в торговле. Но у Запада нет “общей политики в отношении Китая”, сказал президент, предупредив, что Китай использует это, чтобы разделить Запад “в своих интересах”.



Этим летом Чешская Республика и Германия начали подталкивать ЕС к проведению переговоров о том, как официально прекратить импорт энергоносителей из России.



Некоторые европейские члены НАТО утверждают, что им необходимо сократить свою военную зависимость от Соединенных Штатов. ЕС “любит слово “автономный” в обороне, экономике, энергетике и многом другом, сказал Павел. “Но всякий раз, когда Европа попадает в беду, мы смотрим за океан”.



Такие идеи, как создание армии ЕС, “не имеют смысла”, поскольку такие усилия “дублируют то, что уже существует”. Вместо этого европейские страны должны “работать с тем, что у нас есть”, сказал он, укрепляя европейскую опору НАТО.



Эти усилия по снижению военной зависимости не должны быть “направлены против” Соединенных Штатов, а скорее должны рассматриваться как строительство “вместе” с Соединенными Штатами. “Соединенным Штатам понадобится равноправный партнер в Европе, а не зависимый ребенок”.





