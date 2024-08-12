



Поход ВСУ на Курскую область заставляет Кремль перенаправить ресурсы – ISW

Военная операция ВСУ в Курской области и возможные последующие украинские вторжения могут заставить Кремль перераспределить ресурсы для защиты государственной границы, ослабляя эффективность военных действий в Украине.



Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).



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Аналитики ISW напомнили, что до вторжения в Курскую область российские власти рассматривали свою госграницу как "спящий фронт", что позволяло им более свободно накапливать и использовать ресурсы в Украине. Однако теперь Россия будет вынуждена пересмотреть это отношение и направить больше живой силы и техники на защиту границы, что может ограничить её оперативные возможности.



К тому же, Владимир Путин ранее не воспринимал украинские трансграничные операции как значительные угрозы. Однако нынешняя ситуация создает серьезные риски для российских военных операций и стабильности режима Путина, требуя значительного ответа, говорится в отчете ISW.



Плохо оборудованные и укомплектованные российские пограничные укрепления оказались недостаточными для предотвращения действий ВСУ, и российское командование, вероятно, будет вынуждено выделять больше ресурсов на оборону границы. Это уменьшит гибкость России в использовании сил и средств для наступательных операций в Украине.