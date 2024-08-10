



Украинские разведчики уничтожили катер россиян в Крыму

Украинские разведчики уничтожили катер россиян возле Черноморского в Крыму.



Соответствующее видео предоставило Главное управление Минобороны Украины.



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Уточняется, что ударный морской дрон MAGURA V5 уничтожил судно в ночь на 9 августа. Речь идет о скоростном катере проекта КС 701 типа "Тунец".



По данным ГУР, в ходе операции также удалось повредить еще три судна, тип которых пока что не установлен.

