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Адель призналась, что помолвлена
10.08.2024 10:22 Алина Груднева

Адель призналась, что помолвлена

Популярная британская певица Адель призналась поклонникам, что выходит замуж.

Слухи об этом ходят уже давно, но знаменитость не спешила в этом признаваться.

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Адель подтвердила, что помолвлена со спортивным агентом Ричем Полом, во время своего концерта в Мюнхене.

Таким образом она отреагировала на плакат поклонника, который предложил выйти за него замуж. Увидев надпись, Адель показала безымянный палец и сказала, что уже помолвлена. Это вызвало настоящую бурю восторга среди фанатов.

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