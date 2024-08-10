



Адель призналась, что помолвлена

Популярная британская певица Адель призналась поклонникам, что выходит замуж.



Слухи об этом ходят уже давно, но знаменитость не спешила в этом признаваться.



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Адель подтвердила, что помолвлена со спортивным агентом Ричем Полом, во время своего концерта в Мюнхене.



Таким образом она отреагировала на плакат поклонника, который предложил выйти за него замуж. Увидев надпись, Адель показала безымянный палец и сказала, что уже помолвлена. Это вызвало настоящую бурю восторга среди фанатов.