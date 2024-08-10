



Умерла бывшая гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки

На 57-м году жизни скончалась бывшая гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки.



Она была одной из первых сотрудниц Google.



В течение последних двух лет Воджицки боролась с раком. Она умерла всего через несколько месяцев после того, как от передозировки скончался ее сын Марко.



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Информацию о смерти Сьюзен подтвердил ее муж Деннис Тропер. В проникновенном посте он рассказал о ее блестящем уме.



Воджицки стала известной фигурой в Кремниевой долине, особенно за девять лет руководства YouTube. По слухам, именно она убедила руководителей Google купить платформу.



В 2014 году она была объявлена гендиректором, а уже год спустя вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала TIME.



Она ушла из компании в начале 2023 года, заявив, что решила начать новую главу, сосредоточившись на семье, здоровье и личных проектах.