



Король Карл ІІІ обратился к британцам

Онкобольной король Великобритании Карл III обратился к нации по поводу антииммигрантских беспорядков.



По данным Reuters, монарх призвал британцев к взаимопониманию.



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Король провел телефонные переговоры с премьер-министром Киром Стармером и руководством полиции по поводу беспорядков, которые бушуют уже неделю. Он поблагодарил полицию и службы чрезвычайных ситуаций.



"Его Величество сохраняет надежду, что общие ценности взаимного уважения и понимания продолжат усиливать и объединять нашу страну", – сообщили во дворце.