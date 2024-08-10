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Король Карл ІІІ обратился к британцам
10.08.2024 08:42 Алина Груднева

Король Карл ІІІ обратился к британцам

Онкобольной король Великобритании Карл III обратился к нации по поводу антииммигрантских беспорядков.

По данным Reuters, монарх призвал британцев к взаимопониманию.

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Король провел телефонные переговоры с премьер-министром Киром Стармером и руководством полиции по поводу беспорядков, которые бушуют уже неделю. Он поблагодарил полицию и службы чрезвычайных ситуаций.

"Его Величество сохраняет надежду, что общие ценности взаимного уважения и понимания продолжат усиливать и объединять нашу страну", – сообщили во дворце.

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