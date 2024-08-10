



Петросян сошелся с нынешней женой задолго до развода со Степаненко

Российский юморист Евгений Петросян сошелся с нынешней женой задолго до того, как развелся с Еленой Степаненко.



В этом Татьяна Брухунова призналась сама, отвечая на хейт в ее адрес.



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Женщину обвиняли в том, что она окрутила юмориста, который старше ее на 40 лет, по расчету.



"Ну, какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности, без чувств", - ответила она.



Таким образом, Татьяна сошлась с 66-летним Петросяном, когда ей было 23 года.