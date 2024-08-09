



У Байдена все еще пытаются искать виноватых в провале

Главный советник президента Байдена “безоговорочно” обвиняет бывшего спикера Палаты представителей Ненси Пелоси в провале его предвыборной кампании, а также обвиняет спонсоров-демократов в игнорировании воли основных избирателей своей партии, обменяв его на вице-президента Камалу Харрис.



Анита Данн, старший советник Белого дома по коммуникациям, которая впоследствии перешла в суперкомитет политических действий Харрис, дала первое интервью после выбывания Байдена из предвыборной гонки.



“Знаете, очевидно, были лидеры партии, которые решили пойти вперед и выступить очень публично. И это дало разрешение другим людям выступить публично”, - говорит она в интервью Politico.



По мнению Данн,был момент, когда нападки на Байдена поутихли. И тогда Пелоси дважды появилась на экранах, и пошла новая волна, после которой Байдену пришлось уйти.



“А затем Демократическая партия приняла решение игнорировать своих избирателей на первичных выборах и игнорировать процесс первичных выборов, и это было сделано исключительно по инициативе доноров”, — добавила Данн.