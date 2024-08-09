



Трамп и Харрис наметили дату дебатов

Кандидаты в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Камала Харрис пришли к соглашению относительно даты дебатов.



По данным ABC News, те состоятся 10 сентября.



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Дебаты пройдут на телеканале АВС, хотя Трамп ранее и настаивал на Fox Newx. В офисе республиканца отметили, что "мелкие детали" все еще уточняются, а именно место проведения мероприятия.



Трамп не исключает, что Харрис может не явиться на дебаты с ним. Ранее он назвал ее "тупой" и подверг сомнениям ее умственные способности.