



В Курской области бои ведутся недалеко от АЭС, - СМИ

В Курской области ведутся бои в нескольких десятках километров от атомной электростанции.



По данным российских СМИ, об этом сообщил глава администрации города Курчатов Игорь Корпунков.



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"Уважаемые Курчатовцы! В нескольких десятках километров от границ нашего города идут боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме", - сказал он.



Российские сухопутные войска продолжают наступательные операции на различных участках фронта, добиваясь тактических успехов. Стоит напомнить, что украинское военно-полическое руководство официально не комментирует информацию наступлении на территории РФ.



А тем временем, в британской разведке отмечают, что россияне основные военные усилия сосредоточили в центральной части Донецкой области. Город Покровск оказался примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта. Именно этот населенный пункт представляет собой ключевой логистический узел, поддерживающий украинские операции в этом регионе.



В Британии также отметили, что РФ укрепляет свои позиции в городе Нью-Йорк и полагается на дорогостоящие наступления с использованием пехоты.