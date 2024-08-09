



Войска РФ ударили по супермаркету в Константиновке: есть погибшие и раненые

Утром в пятницу, 9 августа, около 11:00 войска РФ нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" города Константиновка Донецкой области. На месте возник сильный пожар, десятки погибших и раненых.



Атаковали оккупанты Константиновку из ствольной артиллерии. Известно о, по меньшей мере, 7 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.



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На месте работает полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.



14:32 В результате удара по гипермаркету погибло уже 10 человек, 35 получили ранения. Ликвидирован пожар торгового центра площадью 1 тыс. кв. м. На месте работают оперативные службы: ГСЧС, полиция с привлечением подразделения парамедиков, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Кроме гипермаркета и грузового отделения "Новой почты", повреждены также жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.



14:10 Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Константиновке, пообещав, что "Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей".



Тем временем в пресс-службе "Новой почты" сообщили, что попадание было в грузовое отделение. Один сотрудник получил контузию - ему оказывают всю необходимую помощь. Предварительно, часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме, заверили в компании.



14:00 Количество погибших возросло до 9 человек. Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.



13:05 Два человека погибли и 17 получили ранения. Такие данные по состоянию на 12:40 обнародовал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Поисково-спасательная операция продолжается. О существенных изменениях Филашкин будет сообщать дополнительно.



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"Война с гражданскими – это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает", – написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар по супермаркету.





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