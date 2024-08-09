



Как Россия планирует вернуть контроль над Курской областью: анализ ISW

Российские военные разрабатывают несколько сценариев для возвращения населенных пунктов в Курской области, которые недавно перешли якобы под контроль Вооруженных сил Украины. Якобы - потому что военно-политическое руководство Украины эту информацию практически не комментирует.



В последнем отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что российская армия будет пытаться освободить захваченные территории, используя различные тактики, чтобы восстановить контроль в регионе, пишет РБК-Украина.



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Отмечается, что начавшаяся 6 августа украинская трансграничная механизированная наступательная операция в Курской области, продолжается в рамках украинских оперативных усилий на территории России. Институт изучения войны отказался от оценки намерений этой операции ВСУ, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины.

В то же время, отметили в ISW, геолокационные съемки и заявления российских чиновников указывают на то, что 8 августа украинские войска продолжили быстрое продвижение вглубь Курской области. Согласно сообщениям, украинские войска действуют уже на расстоянии 35 километров от международной границы с Сумской областью.

"Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в пределах максималистских заявлений России о продвижении украинских войск в Курской области", - говорится в отчете.



Москва попытается вернуть контроль



Аналитики ISW убеждены, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть под контроль захваченную украинцами территорию в области, и остановить продвижение ВСУ вглубь России. В Институте полагают, что существенное продвижение украинских военных, стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям российского диктатора Владимира Путина, направленным на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

Учитывая ситуацию и сообщения росСМИ, у российского военного командования есть ряд вероятных способов действий в ответ на операцию ВСУ в Курской области. В ISW пока не готовы оценить, какой из этих возможных сценарий является наиболее вероятным и не исключают, что российское командование может задействовать не только один вариант.

На принятие решений военным командованием РФ будет влиять его восприятие численности и способности ВСУ сил в этом районе, в отношении которых Институт изучения войны не дает никаких оценок.



Главные сценарии реагирования РФ



Сценарий 1: Российское военное командование может использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардии и других нерегулярных сил, которые уже развернуты в районе международной границы, чтобы оттеснить украинские войска и защититься от их операции в Курской области.

Сценарий 2: Военное командование РФ может решить использовать развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск, для реагирования на украинское наступление.

Сценарий 3: Военное командование агрессора может решить передислоцировать накопленные для запланированного наступления летом 2024 года оперативные резервы и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других районов театра боевых действий.

Сценарий 4: Военное командование РФ может попытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в области. Также агрессор может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, чтобы повысить способность России отвоевать территорию.

В отчете также отмечается, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения ВСУ указывает на то, что украинские силы "смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".



Ключевые выводы

"Украинская механизированная наступательная операция", как указывается в отчете ISW, на территории Курской области, которая началась 6 августа, продолжается в рамках операции Украины на территории России.

Геолокационные кадры и российские заявления свидетельствуют о том, что якобы украинские силы продолжали быстрое продвижение в Курскую область 8 августа, и украинские силы, как сообщается, присутствуют в районах до 35 километров от международной границы с Сумской областью. Однако "украинские войска", несомненно, не контролируют всю территорию "в пределах максималистических требований России по продвижению Украины в Курской области".

Отсутствие согласованного ответа России на "украинское вторжение" в Курскую область и заявленная скорость якобы украинского продвижения указывают на то, что "украинские силы смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".

Украинские официальные лица пока не прокомментировали текущую "операцию Украины" в Курской области.

Официальные лица США отметили, что продолжающаяся "операция Украины" в Курской области не является нарушением ограничений США на способность Украины наносить удары по военным целям в приграничных районах России.

Операция в Курской области



В начале недели, как утверждают СМИ, Вооруженные силы Украины перешли государственную границу с Россией и начали продвижение и взятие под контроль приграничных районов Курской области.

Только за первые сутки, украинские войска захватили около 30 километров российской территории. В частности, армия Украины взяла под контроль газоизмерительную станцию возле города Суджа. За три дня операции, россияне потеряли 350 квадратных километров территории Курской области.

Операция не нарушает ограничений США касательно способности Украины наносить удары по военным целям в приграничных с Россией районах. В Пентагоне не считают эскалацией взятие под контроль населенных пунктов в Курской области.