



Украина может использовать Leopard в РФ – в Германии не против

Глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер заявил, что после передачи оружия Украине оно становится украинским, включая немецкие танки Leopard 2.



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В своем заявлении Фабер подчеркнул, что использование предоставленного Германией оружия, в том числе танков Leopard 2, для действий на территории России не является проблемой, поскольку все действия регулируются международным правом, сообщает WAZ.



Ранее передача танков Leopard 2 Украине вызвала дебаты в Германии, где первоначально рассматривались ограничения на использование немецкого оружия против российских войск. Однако канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина может применять переданные вооружения в районах, прилегающих к Харьковской области.