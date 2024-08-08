



Доктор-зоолог получил 10 лет за сексуальное насилие над собаками

Британский зоолог и эксперт по крокодилам Адам Бриттон был приговорен австралийским судом к 10 годам и пяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии над десятками собак и убийстве большинства из них.



Известный специалист по животным, имеющий докторскую степень в области зоологии, известный своим сотрудничеством с такими популярными платформами, как BBC и National Geographic Productions, как сообщается, признал себя виновным по 56 пунктам обвинения, связанным с зоофилией и жестоким обращением с животными.



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По данным BBC, 53-летний зоолог находил удовольствие в съемках бесчисленных пыток животных, в результате которых почти все они погибали, а затем выкладывал видеоролики в сеть под псевдонимами.



Несколько показаний, представленных в суде, раскрыли неприемлемый масштаб его злодеяний, включая растление лошадей в возрасте 13 лет и пытки по меньшей мере 42 собак и убийство 39 из них.



Через австралийскую онлайн-площадку Бриттон связался с людьми, которые часто неохотно отдавали своих питомцев из-за поездок или рабочих обязательств, и взял под опеку многих из них. В дальнейшем он издевался над животными в грузовом контейнере на своей территории, прежде чем делиться отснятым материалом в сети.



Сообщается, что Бриттон был арестован в апреле 2022 года после обыска его доме в Дарвине. Учитывая срок, который он уже отсидел, Бриттон может претендовать на условно-досрочное освобождение в сентябре 2028 года.



Полиция арестовала его после того, как он загрузил клип, в котором он истязал по меньшей мере восемь собак, который позже был передан полиции анонимным источником. В этом клипе он каким-то образом не смог скрыть свою личность.



Помимо задержания, полиция также изъяла записывающие устройства, останки животных и ноутбук, на котором также было обнаружено 15 файлов, содержащих материалы о жестоком обращении с детьми.



По словам адвоката Бриттона, знаменитый зоолог боролся с редким расстройством, приводящим к интенсивным, нетипичным сексуальным интересам. В суде Бриттон, как сообщается, извинился за свои "унизительные преступления".



"Я глубоко сожалею о боли и травмах, которые я причинил невинным животным и, следовательно, моей семье, друзьям и членам общества", — говорится в сообщении.



Более того, упомянув, что его семья не имеет к этому никакого отношения, он написал: "Я буду искать лечение и... я найду путь к искуплению".



"В детстве я проявлял садизм по отношению к животным, но подавлял его. В последние несколько лет я снова дал волю ему и теперь не могу остановиться", — написал он в одном из сообщений, поданных в суд.



В нескольких онлайн-чатах, полученных в качестве свидетельских показаний, выяснилось, что Бриттон эксплуатировал своих питомцев и манипулировал другими владельцами собак, заставляя их отдавать ему своих.



"Мои собаки — это моя семья, и у меня есть ограничения", — объяснил он в чате в Telegram.



"Я просто ужасно плохо обращаюсь с другими собаками... У меня нет к ним эмоциональной связи, они просто игрушки", - добавил он.

