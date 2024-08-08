



Отмененные концерты Тейлор Свифт: Обнаружены материалы ИГИЛ и Аль-Каиды

Австрийская полиция обнаружила в доме второго подозреваемого в подготовке терактов на концертах Тейлор Свифт материалы ИГИЛ и Аль-Каиды.



Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил в Вене, что после ареста этих двоих других подозреваемых не разыскивают.



“Ситуация была серьезной, ситуация серьезная. Но мы также можем сказать: трагедия была предотвращена”, — говорит он.



Австрийские органы безопасности заявили, что вторым подозреваемым оказался 17-летний гражданин Австрии с турецкими и хорватскими корнями. Парень был арестован спецподразделениями полиции возле стадиона, где на этой неделе должны были состояться концерты. Также был арестован 19-летний австриец. Имена подозреваемых не разглашаются в соответствии с австрийскими правилами конфиденциальности.



Сотрудники австрийской службы безопасности заявили, что двое молодых людей хотели совершить нападение за пределами стадиона, убив как можно больше людей с помощью ножей или самодельной взрывчатки.



На пресс-конференции в Вене служба безопасности сообщила, что главный подозреваемый, 19-летний австриец с северомакедонскими корнями, полностью признался в своих планах нападения. Он “явно радикализирован в сторону ИГИЛ и считает правильным убивать неверных”.



Второй подозреваемый, как оказалось, был успешно нанят несколько дней назад компанией, предоставляющей услуги на месте проведения концертов.



