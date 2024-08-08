



Звезда южнокорейской группы BTS извинился за вождение самоката в нетрезвом виде

Шуга из южнокорейской поп-группы BTS извинился после того, как его оштрафовали за вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения.



В своем сообщении в социальных сетях 31-летний мужчина написал, что ему "очень тяжело на душе и он извиняется" за то, что ему приходится сообщать своим поклонникам "разочаровывающие новости".



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В посте рэпер объяснил, что он "нарушил правила дорожного движения", когда ехал домой в Сеуле, "думая, что это близкое расстояние", и "забыл что нельзя пользоваться электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения".



"Я упал, паркуя электросамокат перед своим домом, а рядом находился полицейский", — написал он.



"Меня проверили на алкотестере, после чего у меня отозвали водительские права и выписали штраф".

