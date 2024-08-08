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Баварский принц Людвиг стал папой в первый раз
08.08.2024 01:26 Алина Груднева

Баварский принц Людвиг стал папой в первый раз

У принца Людвига Баварского родился наследник.

Он и принцесса Софи стали родителями в первый раз.

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"Принцесса Софи и принц Людвиг Баварские счастливы по поводу рождения первенца. Принц Рупрехт Теодор Мария родился 6 августа 2024 года в Мюнхене. Мать и ребенок чувствуют себя прекрасно, и молодая семья сейчас наслаждается своими первыми днями вместе", - сказано в сообщении.

Принц и принцесса Баварские поженились в маре прошлого года в старинной церкви Святого Каетана в Мюнхене. 

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