



Баварский принц Людвиг стал папой в первый раз

У принца Людвига Баварского родился наследник.



Он и принцесса Софи стали родителями в первый раз.



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"Принцесса Софи и принц Людвиг Баварские счастливы по поводу рождения первенца. Принц Рупрехт Теодор Мария родился 6 августа 2024 года в Мюнхене. Мать и ребенок чувствуют себя прекрасно, и молодая семья сейчас наслаждается своими первыми днями вместе", - сказано в сообщении.



Принц и принцесса Баварские поженились в маре прошлого года в старинной церкви Святого Каетана в Мюнхене.