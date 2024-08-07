



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не разговаривают друг с другом

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженилась в июле 2022 года, у них есть брачный договор, и единственное имущество, которое им осталось поделить, — это особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $68 млн, который выставлен на продажу.



С июня супруги пытаются продать свой дом площадью 3 560 м2. Первоначально они пытались продать без того, чтобы выставить его на общие торги, но в начале этого месяца выставили его на публичную продажу.



Инсайдеры сообщили изданию, что 55-летняя певица и 51-летний Аффлек не нанимали адвокатов по разводам, а вместо этого поручили своим бизнес-менеджерам обсудить детали.



Издание Page Six обратилось за комментариями к представителям Лопес и Аффлека.



Пара приобрела свой дом в июне 2023 года — почти через год после их тайного побега в Лас-Вегасе — всего за $ 60 млн.



С тех пор они выставили на продажу огромный дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами за $68 млн и, как сообщается, “торопятся продать его”.



На прошлой неделе выяснилось, что Аффлек закрыл сделку по залогу роскошного особняка в Лос-Анджелесе стоимостью $20,5 млн в тот же день, когда Джей Ло отпраздновала свой 55-й день рождения.



Аффлек быстро обзавелся шикарной квартирой в фешенебельном районе Пасифик-Палисейдс, поскольку их с Лопес семейный дом все еще в процессе продажи.



В этот же день Лопес закрыла сделку по залогу недвижимости на продажу своей квартиры в Нью-Йорке.



Обе сделки с недвижимостью состоялись 24 июля. Пара провела лето на разных побережьях.



Не приехал Аффлек и на День рождения к Джей Ло и уже тем более на их вторую годовщину свадьбы.







