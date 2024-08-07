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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не разговаривают друг с другом
07.08.2024 04:30 MIGnews.com

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не разговаривают друг с другом

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженилась в июле 2022 года, у них есть брачный договор, и единственное имущество, которое им осталось поделить, — это особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $68 млн, который выставлен на продажу.

С июня супруги пытаются  продать свой дом площадью 3 560 м2. Первоначально они пытались продать без того, чтобы выставить его на общие торги, но в начале этого месяца выставили его на публичную продажу.

Инсайдеры сообщили изданию, что 55-летняя певица и 51-летний Аффлек не нанимали адвокатов по разводам, а вместо этого поручили своим бизнес-менеджерам обсудить детали.

Издание Page Six обратилось за комментариями к представителям Лопес и Аффлека.

Пара  приобрела свой дом в июне 2023 года — почти через год после  их тайного побега в Лас-Вегасе  — всего за $ 60 млн.

С тех пор они выставили на продажу огромный дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами за $68 млн и, как сообщается, “торопятся продать его”.

На прошлой неделе выяснилось, что Аффлек закрыл сделку по залогу роскошного особняка в Лос-Анджелесе стоимостью $20,5 млн  в тот же день, когда Джей Ло отпраздновала свой 55-й день рождения.

Аффлек быстро обзавелся шикарной квартирой в фешенебельном районе Пасифик-Палисейдс, поскольку их с Лопес семейный дом все еще в процессе продажи.

В этот же день Лопес закрыла сделку по залогу недвижимости на продажу своей квартиры в Нью-Йорке.

Обе сделки с недвижимостью состоялись 24 июля. Пара провела лето  на разных побережьях.

Не приехал Аффлек и на День рождения к Джей Ло и уже тем более на их вторую годовщину свадьбы.



 

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