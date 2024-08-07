



Китай начал производство более совершенных дроидов

Усовершенствованные китайские роботы с пугающе реалистичными возможностями готовы выйти на мировой рынок, и некоторые американские законодатели уже требуют запретить их в США.



Китайские компании уже начали производить человекоподобных роботов, способных переносить коробки, двигаться с высокой скоростью и даже воспроизводить эмоции на киберлице.



Одна из ведущих китайских фирм, Unitree Robotics, разработала робота стоимостью $90 000, способного развивать скорость до 18 км/час. Более дешевая версия за $16 000 может наносить удары руками и ногами и вращать дубинкой.

