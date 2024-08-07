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Китай начал производство более совершенных дроидов
07.08.2024 05:30 MIGnews.com

Китай начал производство более совершенных дроидов

Усовершенствованные китайские роботы с пугающе реалистичными возможностями готовы выйти на мировой рынок, и некоторые американские законодатели уже требуют запретить их в США.

Китайские компании уже начали производить человекоподобных роботов, способных переносить коробки, двигаться с высокой скоростью и даже  воспроизводить эмоции на киберлице.

Одна из ведущих китайских фирм, Unitree Robotics, разработала робота стоимостью $90 000,  способного развивать скорость до 18 км/час. Более дешевая версия за $16 000 может наносить удары руками и ногами и вращать дубинкой. 
 

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