



В Meta извинились перед премьером Малайзии за удаление поста о Хания

Компания Meta извинилась за удаление в Facebook и Instagram контента из аккаунтов премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, связанного с убийством главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



Ранее министр связи и члены канцелярии премьера обратились с требованием дать объяснения после того, по какой причине удалены посты с соболезнованиями.



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"Офис премьер-министра рассматривает действия Meta как дискриминационные, несправедливые и грубое подавление свободы слова", - сказали в канцелярии.



Компании в итоге пришлось извиняться и восстанавливать контент.



"Мы приносим извинения за операционную ошибку, в результате которой контент со страниц премьер-министра в Facebook и Instagram был удален. Он был восстановлен с маркировкой "заслуживает освещения в печати", - сказал в комментарии Reuters представитель Meta.