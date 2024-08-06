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В Meta извинились перед премьером Малайзии за удаление поста о Хания
06.08.2024 07:30 Алина Груднева

В Meta извинились перед премьером Малайзии за удаление поста о Хания

Компания Meta извинилась за удаление в Facebook и Instagram контента из аккаунтов премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, связанного с убийством главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.

Ранее министр связи и члены канцелярии премьера обратились с требованием дать объяснения после того, по какой причине удалены посты с соболезнованиями.

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"Офис премьер-министра рассматривает действия Meta как дискриминационные, несправедливые и грубое подавление свободы слова", - сказали в канцелярии.

Компании в итоге пришлось извиняться и восстанавливать контент.

"Мы приносим извинения за операционную ошибку, в результате которой контент со страниц премьер-министра в Facebook и Instagram был удален. Он был восстановлен с маркировкой "заслуживает освещения в печати", - сказал в комментарии Reuters представитель Meta.

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