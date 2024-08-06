



Иран попросил у Москвы радары и средства ПВО

Иран попросил у России радары и средства ПВО на фоне подготовки к войне против Израиля.



Об этом сообщает газета The New York Times.



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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в понедельник в Тегеран для встречи с высокопоставленными чиновниками.



"Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, который укрепился после начала войны в Украине в 2022 году. Иран поставил России беспилотники. Недавно две страны заключили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества", - сказано в материале.



По данным иранских СМИ, Тегеран попросил у России современные системы ПВО в рамках подготовки к возможной войне с Израилем. По словам источника в КСИР, РФ уже начала поставлять передовые радары и ПВО.