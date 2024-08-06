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В Австралии осудили "отвратительный комментарий" иранского посла
06.08.2024 09:35 Алина Груднева

В Австралии осудили "отвратительный комментарий" иранского посла

В Австралии осудили "отвратительный комментарий" иранского посла об Израиле.

Дипломат Ахмад Садеги был вызван в МИД Австралии из-за его поста в социальной сети Х.

Посол процитировал слова духовного лидера ХАМАСа Ахмеда Ясина, выступающего за то, чтобы "искоренить сионистскую чуму не позднее 2027 года". 

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"С нетерпением жду такого небесного и божественного обещания, если на то воля Аллаха", - сказал Садеги.

По словам Энтони Альбанезе, он ясно дал понять дипломату, что подобным комментариям не может быть места. 

"Они отвратительны. Они полны ненависти и антисемитизма. Им нет места", — сказал Альбанезе.

Отвечать на вопрос о том, намерена ли Австралия выслать посла Ирана, он не стал.

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