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В аэропорту в РФ пошутили про бомбу: началась давка
06.08.2024 11:20 Алина Груднева

В аэропорту в РФ пошутили про бомбу: началась давка

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" кто-то пошутил про бомбу, из-за чего началась давка и паника.

По данным местного издания E1.ru, как минимум два человек пострадали.

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Давка произошла  в зоне паспортного контроля. Пока люди стояли в очереди, кто-то крикнул "Бомба". Пассажиры в панике побежали к выходу.

В свою очередь, в самом "Кольцово" сказали, что большое количество людей столпилось из-за того, что задерживались рейсы. В один момент "кто-то стал паниковать".  По факту происшествия ведется расследование.

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