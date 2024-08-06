



В аэропорту в РФ пошутили про бомбу: началась давка

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" кто-то пошутил про бомбу, из-за чего началась давка и паника.



По данным местного издания E1.ru, как минимум два человек пострадали.



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Давка произошла в зоне паспортного контроля. Пока люди стояли в очереди, кто-то крикнул "Бомба". Пассажиры в панике побежали к выходу.



В свою очередь, в самом "Кольцово" сказали, что большое количество людей столпилось из-за того, что задерживались рейсы. В один момент "кто-то стал паниковать". По факту происшествия ведется расследование.