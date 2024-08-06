В Греции изъяли кокаин на миллион евро
В Греции в морском контейнере с бананами изъяли кокаин, стоимость которого превышает миллион долларов.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану страны.
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Расследование греческие власти проводили в сотрудничестве с американским посольством в Афинах. Наркотики были изъяты в порту Пирей.
Примерно 35 кг кокаина были расфасованы в 30 пакетов. Вещество было спрятано в системе охлаждения контейнера с бананами из Эквадора.