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В Греции изъяли кокаин на миллион евро
06.08.2024 12:10 Алина Груднева

В Греции изъяли кокаин на миллион евро

В Греции в морском контейнере с бананами изъяли кокаин, стоимость которого превышает миллион долларов.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану страны.

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Расследование греческие власти проводили в сотрудничестве с американским посольством в Афинах. Наркотики были изъяты в порту Пирей.

Примерно 35 кг кокаина были расфасованы в 30 пакетов. Вещество было спрятано в системе охлаждения контейнера с бананами из Эквадора.

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