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Музеи во Франции подверглись кибератаке
06.08.2024 13:04 Алина Груднева

Музеи во Франции подверглись кибератаке

Во Франции порядка сорока музеев подверглись кибератаке.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальное агентство по безопасности информационных систем.

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Кибератаке подверглись, в том числе, Гран-Пале и Лувр. Она была совершена с помощью программы-вымогателя. К счастью, кибератака не повлияла на информационные системы, задействованные в проведении Олимпиады.

Атака была совершена 4 августа. Проводится расследование инцидента.

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