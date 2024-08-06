



Музеи во Франции подверглись кибератаке

Во Франции порядка сорока музеев подверглись кибератаке.



Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальное агентство по безопасности информационных систем.



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Кибератаке подверглись, в том числе, Гран-Пале и Лувр. Она была совершена с помощью программы-вымогателя. К счастью, кибератака не повлияла на информационные системы, задействованные в проведении Олимпиады.



Атака была совершена 4 августа. Проводится расследование инцидента.