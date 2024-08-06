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В ЕС одобрили транш макрофинансовой помощи Украине на 4,2 млрд
06.08.2024 14:47 Алина Груднева

В ЕС одобрили транш макрофинансовой помощи Украине на 4,2 млрд

Совет ЕС 6 августа одобрил выделение 4,2 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи Украине.

По данным представительства Венгрии, деньги выделяются в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility.

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"Совет сегодня принял имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в заявлении.

В Евросоюзе признали, что Киев выполнил все необходимые реформы и условия для получения помощи.

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