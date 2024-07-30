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США расширили антииранские санкции: что попало под ограничение
30.07.2024 18:05 Алина Груднева

США расширили антииранские санкции: что попало под ограничение

США ввели новые санкции против Ирана, которые распространяются на сеть закупок для иранских программ по созданию ракет и беспилотников.

Ограничения распространяются на пять физических и семь юридических лиц.

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По данным американского минфина, подсанкционные лица являются посредниками в иранской программе по созданию ракет и ударных дронов.

Ограничения введены против лиц и организаций, базирующихся в Иране, Китае и Гонконге. Они помогают в закупке различных компонентов для создания оружия.

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