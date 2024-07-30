США расширили антииранские санкции: что попало под ограничение
США ввели новые санкции против Ирана, которые распространяются на сеть закупок для иранских программ по созданию ракет и беспилотников.
Ограничения распространяются на пять физических и семь юридических лиц.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По данным американского минфина, подсанкционные лица являются посредниками в иранской программе по созданию ракет и ударных дронов.
Ограничения введены против лиц и организаций, базирующихся в Иране, Китае и Гонконге. Они помогают в закупке различных компонентов для создания оружия.