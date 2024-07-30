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Что известно о цели Израиля в Бейруте | Фото: Госдеп США
30.07.2024 20:30 Алина Груднева

Что известно о цели Израиля в Бейруте

Фуад Шукр, он же аль-Хадж Мохсин, который, по неподтвержденным данным стал целью удара Армии обороны Израиля в Бейруте, является высокопоставленным командиром "Хезболлы".

Он является старшим советником генсека террористической организации Хасана Насраллы.

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Несколько лет назад в Армии обороны Израиля пришли к выводу, что он является командующим проектом создания высокоточных ракет для "Хезболлы". 


Известно, что Шукр является членом Совета Шуры - высшего военного органа "Хезболлы".

Также он разыскивался в США за его роль в бомбардировке казарм Корпуса морской пехоты США в Бейруте 23 октября 1983 года. Тогда погиб 241 американский военнослужащий и еще 128 получили ранения. За его поимку предлагалось 5 млн долларов.

Фото: Госдеп США

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