Что известно о цели Израиля в Бейруте
Фуад Шукр, он же аль-Хадж Мохсин, который, по неподтвержденным данным стал целью удара Армии обороны Израиля в Бейруте, является высокопоставленным командиром "Хезболлы".
Он является старшим советником генсека террористической организации Хасана Насраллы.
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Несколько лет назад в Армии обороны Израиля пришли к выводу, что он является командующим проектом создания высокоточных ракет для "Хезболлы".
Известно, что Шукр является членом Совета Шуры - высшего военного органа "Хезболлы".
Также он разыскивался в США за его роль в бомбардировке казарм Корпуса морской пехоты США в Бейруте 23 октября 1983 года. Тогда погиб 241 американский военнослужащий и еще 128 получили ранения. За его поимку предлагалось 5 млн долларов.
Фото: Госдеп США
طائرات العدو الاسرائيلي تشن غارة على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/TbCRRter8E— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 30, 2024