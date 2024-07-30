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Лукашенко отменил казнь немца: в Германии вздохнули с облегчением
30.07.2024 21:17 Алина Груднева

Лукашенко отменил казнь немца: в Германии вздохнули с облегчением

Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни в Беларуси.

По данным БелТа, соответствующий приказ он подписал 30 июля после продолжительных дипломатических переговоров между Беларусью и Германией.

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"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - сообщили в его канцелярии.

Немца хотели казнить из-за обвинений в"незаконных действиях с огнестрельным оружием", "приведении в негодность общественного транспорта или путей сообщения", "создании или участии в "экстремистском" формировании", "агентурной деятельности", "наемничестве" и "террористическом" акте".

Источник в министерстве иностранных дел Германии сообщил РИА Новости, что в стране "с облегчением" восприняли новость о помиловании.

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