



Ливанский парламент проведет экстренное заседание

В среду, 31 июля, ливанский парламент проведет экстренное заседание.



По сообщениям местных СМИ, будут обсуждаться "неотложные вопросы" в связи с последними событиями.

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Парламент соберется на следующий день после того, как ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту в ответ на смертоносную атаку Хезболлы на Маджаль-Шамс, в результате которой погибли 12 детей.



По данным ЦАХАЛа, целью вечернего удара по зданию в Бейруте был командующий "Хезболлы" Фуад Шукар, известный как Хадж Мохсен. Изначально ходили противоречивые данные, будто ликвидация не удалась. Позже все же начали поступать сообщения о том, что его тело перевезли в больницу.