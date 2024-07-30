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Удар по Бейруту: Белый дом настаивает на "дипломатическом решении"
30.07.2024 21:50 Алина Груднева

Удар по Бейруту: Белый дом настаивает на "дипломатическом решении"

Вашингтон продолжает настаивать на необходимости "дипломатического решения" конфликта между Израилем и "Хезболлой".

Соответствующее заявление сделали в Белом доме.

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"Важно достичь дипломатического решения. Мы не хотим видеть эскалацию или начало войны", - сказано в сообщении.

В администрации Байдена также считают маловероятной широкомасштабную войну между Израилем и "Хезболлой".
 

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