



Удар по Бейруту: Белый дом настаивает на "дипломатическом решении"

Вашингтон продолжает настаивать на необходимости "дипломатического решения" конфликта между Израилем и "Хезболлой".



Соответствующее заявление сделали в Белом доме.



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"Важно достичь дипломатического решения. Мы не хотим видеть эскалацию или начало войны", - сказано в сообщении.



В администрации Байдена также считают маловероятной широкомасштабную войну между Израилем и "Хезболлой".

