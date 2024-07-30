



Трамп: Харрис не любит евреев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп накинулся с новыми обвинениями на вице-президента Камалу Харрис.



Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции WABC.



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Трамп объявил, будто Харрис не любит евреев, хотя и замужем за евреем.



"Вы можете видеть это презрение. Во-первых, ей не нравится Израиль. Во-вторых, ей не нравятся евреи. Вы это знаете, я это знаю, и все это знают, но никто не хочет об этом говорить", - сказал он.



Трамп в очередной раз раскритиковал евреев, которые голосуют за демократов.



"Любой, кто это делает, должен проверить голову. Если вы еврей, если вы голосуете за демократа, вы полный дурак. Они подвели еврейский народ после Обамы. Харрис не любит евреев и Израиль даже больше, чем Байден", - добавил он.