



Покушение на Трампа: что выяснило ФБР

Федеральное бюро расследований так и не смогло установить мотивы стрелка, который совершил покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Батлере.



Об этом сообщил заместитель главы ФБР Пол Эбботт на слушаниях Комитета внутренней безопасности в Сенате.



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По его словам, следователи не сумели установить мотивы 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В ФБР не нашли никаких доказательств того, что у стрелка были соучастники, или что кто-либо мог знать о его плане.



Ранее специальный агент ФБР Кевин Роджек сообщил, что Крукс был "очень умным" и интересовался стрельбой. Он искал информацию об электростанциях, массовых стрельбах, о самодельных взрывных устройствах и попытке убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо.



"Мы считаем, что его действия свидетельствуют о тщательном планировании накануне предвыборного митинга", — сообщал он.





