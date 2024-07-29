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Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы в США
29.07.2024 09:22 Алина Груднева

Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы в США

Американский миллиардер и владелец социальной сети Х Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в президентские выборы в США.

Он показал скриншот поискового запроса "президент Дональд".

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Первыми результатами выскакивают "Президент Дональд Дак" и "Президент Дональд Рейган", в то время как о кандидате и бывшем президенте США Дональде Трампе упоминаний нет.

"Они навлекут на себя массу неприятностей, если вмешаются в выборы", - сказал Маск.

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