Маск обвинил Google во вмешательстве в выборы в США
Американский миллиардер и владелец социальной сети Х Илон Маск обвинил Google во вмешательстве в президентские выборы в США.
Он показал скриншот поискового запроса "президент Дональд".
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Первыми результатами выскакивают "Президент Дональд Дак" и "Президент Дональд Рейган", в то время как о кандидате и бывшем президенте США Дональде Трампе упоминаний нет.
"Они навлекут на себя массу неприятностей, если вмешаются в выборы", - сказал Маск.
Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024
Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA