



Провалы Олимпиады: тренировки по триатлону на Сене отменены во второй раз



Организаторы Олимпийских игр в Париже во второй раз отменили тренировку по триатлону на Сене из-за высокого уровня загрязнения воды.



По данным AFP, они уверены, что соревнования, которые должны состояться на этой неделе, не сорвутся.



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"Уровень качества воды не дает достаточных гарантий", - объяснили организаторы очередную отмену тренировки.



Мужской индивидуальный триатлон запланирован на вторник, женский заплыв - на среду.