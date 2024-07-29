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Провалы Олимпиады: тренировки по триатлону на Сене отменены во второй раз
29.07.2024 10:11 Алина Груднева

Провалы Олимпиады: тренировки по триатлону на Сене отменены во второй раз


Организаторы Олимпийских игр в Париже во второй раз отменили тренировку по триатлону на Сене из-за высокого уровня загрязнения воды.

По данным AFP, они уверены, что соревнования, которые должны состояться на этой неделе, не сорвутся.

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"Уровень качества воды не дает достаточных гарантий", - объяснили организаторы очередную отмену тренировки.

Мужской индивидуальный триатлон запланирован на вторник, женский заплыв - на среду.

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