



Новый саботаж во Франции: повреждена оптоволоконная сеть

Во Франции зафиксированы серьезные повреждения в оптоволоконной сети.



По данным полиции, это произошло в шести районах страны.



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По предварительным данным, Париж не пострадал. Причина повреждений устанавливается. В полиции отметили, что речь идет об очередном саботаже.



Это произошло через три дня после диверсии на железной дороге, которая была совершена за несколько часов до старта Олимпийский игр.