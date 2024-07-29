Новый саботаж во Франции: повреждена оптоволоконная сеть
Во Франции зафиксированы серьезные повреждения в оптоволоконной сети.
По данным полиции, это произошло в шести районах страны.
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По предварительным данным, Париж не пострадал. Причина повреждений устанавливается. В полиции отметили, что речь идет об очередном саботаже.
Это произошло через три дня после диверсии на железной дороге, которая была совершена за несколько часов до старта Олимпийский игр.