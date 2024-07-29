



В ГУР подтвердили "олимпийские достижения" – поражен Ту-22М3 на "Оленье" и НПЗ

В ночь на 27 июля Россия сообщила о серии атак дронов на Брянскую и Курскую области, а также о взрывах на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. Позднее стало известно о поражении трех аэродромов и нефтеперерабатывающего завода, включая повреждение стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Оленья".



Уже в понедельник, 29 июля, эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, и назвал эти действия "олимпийским достижением" украинских Сил обороны.



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Он отметил, что "выходные были очень урожайными" и подтвердил факт поражения стратегического бомбардировщика, который используется для атак на гражданские объекты и инфраструктуру Украины.



Украинский разведчик назвал это важной целью, поскольку возможностей у врага производить подобную технику нет, в связи с чем он старается прятать ее как можно дальше.



Кроме того, в "России продолжаются массовые кибератаки на финансовую структуру и инциденты на НПЗ, что в определенной степени является десертом для украинцев на эти выходные". По его словам, стратегическое значение атак подтверждает эффективность дальнобойных операций украинских войск.