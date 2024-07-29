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В Йемене подсчитали сумму ущерба порту Ходейды
29.07.2024 13:50 Алина Груднева

В Йемене подсчитали сумму ущерба порту Ходейды

Ущерб, нанесенный порту Ходейды в результате ответного удара Израиля, оценивается в десятки миллионов долларов.

Такое заявление сделал заместитель председателя компании, управляющей йеменским портом, Нетцер ан-Назири.

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"Ущерб, причиненный портовым объектам Ходейды в результате атаки Израиля, оценивается в 20 миллионов долларов, это не считая убытков, причиненных в результате потери нефти в резервуарах порта", - посетовал он.

Назири отметил, что в результате удара были разрушены два крана и одно судно. Также повреждения получили доки. Он добавил, что после временного закрытия в порт уже зашли два торговых судна.

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