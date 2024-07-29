



Турция готовится убивать бродячих собак

Парламент Турции одобрил решение об эвтаназии некоторых из четырех миллионов бездомных собак в стране. Оппоненты этой меры утверждают, что эта мера может привести к массовому убийству животных.



В спорной статье, являющейся частью законопроекта о судьбе животных, говорится, что тех, кто болен или считается агрессивным, необходимо усыплять.



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Остальная часть законопроекта обсуждается и, как ожидается, будет принята в ближайшие несколько дней.



Правительство заявляет, что пункт об эвтаназии необходим для предотвращения нападений собак и распространения бешенства.



В нем говорится, что других бездомных собак следует массово отлавливать и помещать в приюты для животных, чтобы они могли найти новых хозяев.



Критики говорят, что полагаться на приюты для животных в конечном итоге неосуществимо из-за большого количества животных.



Активисты по защите прав животных, которые опасаются, что законопроект является прикрытием для огромной отбраковки, несмотря на отрицания правительства, вместо этого выступают за кампанию массовой стерилизации.



Депутаты начали рассмотрение законопроекта из 17 пунктов, когда депутаты, выступавшие против этой меры, выразили протест, надев белые перчатки, испачканные фальшивой кровью.



Эмоциональные дебаты возродили воспоминания о трагедии 1910 года, когда власти Османской империи собрали в Стамбуле около 60 000 бездомных собак и отправили их на пустынную скалу в Мраморном море.



Не имея другого выхода, собаки рвали друг друга на куски.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган перед дебатами заявил, что Турция столкнулась с проблемой "как ни одна другая цивилизованная страна" и которая "растет в геометрической прогрессии".



Президент, чья консервативная партия ПСР и ее союзники имеют абсолютное большинство в парламенте, заявил, что люди хотят "безопасных улиц".



Оппозиционная Народно-республиканская партия, контролирующая Стамбул и другие крупные города, заявила, что ее мэры не будут применять закон, если он будет принят.



В последние недели прошли демонстрации, в том числе внутри парламента.



Положение об эвтаназии, принятое в понедельник, гласит, что собак будут усыплять, если они "представляют опасность для жизни или здоровья людей и животных, демонстрируют неконтролируемое негативное поведение, страдают заразными или неизлечимыми заболеваниями".



Правительство заявило, что мэры, которые откажутся выполнять закон, могут быть заключены в тюрьму.



Он запретил посетителям доступ в парламент, чтобы избежать дальнейших протестов.

