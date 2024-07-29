



Сексуальное насилие процветает во время гражданской войны в Судане

Международная правозащитная группа в понедельник, 29 июля обвинила военизированную группировку в раздираемом войной Судане в сексуальном насилии над женщинами, включая изнасилования, групповые изнасилования, а также принудительные и браки с детьми. Меньшее количество инцидентов также связано с военными, говорится в сообщении.



Human Rights Watch призвала Организацию Объединенных Наций и Африканский союз создать совместную миссию по защите гражданского населения в Судане, поскольку более 15 месяцев боевых действий между военными и военизированными силами быстрой поддержки не проявляют никаких признаков утихания.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Силы быстрой поддержки совершили множество изнасилований, в том числе групповых и принудили к вступлению в брак бесчисленное количество женщин и девочек в жилых районах столицы Судана", — сказала Летиция Бадер, заместитель директора Human Rights Watch по Африке.



Группа также обвинила обе воюющие стороны в блокировании доступа выживших к критически важной неотложной помощи.

