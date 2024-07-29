



Экс-главу штаба Навального вывезли из колонии в неизвестном направлении

Бывшая глава штаба покойного оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева вывезена из колонии № 28 в Березниках Пермского края в неизвестном направлении.



По данным издания "Медуза", об этом сообщил ее супруг Алмаз Гатин.



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По его словам, он обнаружил пропажу жены, когда привез ей передачу.



"Сегодня отнес письменное обращение в колонию. Обращаюсь ко всем за помощью в поиске супруги: прошу сообщить, кто что-либо знает о местонахождении Чанышевой Л.А", - сказал Гатин.



Чанышева была осуждена на 9,5 лет колонии по делу об "экстремистском сообществе". Он находится в заключении с ноября 2021 года.

