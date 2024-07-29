Новости » Политика
Экс-главу штаба Навального вывезли из колонии в неизвестном направлении
29.07.2024 18:44 Алина Груднева

Экс-главу штаба Навального вывезли из колонии в неизвестном направлении

Бывшая глава штаба покойного оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева вывезена из колонии № 28 в Березниках Пермского края в неизвестном направлении. 

По данным издания "Медуза", об этом сообщил ее супруг Алмаз Гатин.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, он обнаружил пропажу жены, когда привез ей передачу.

"Сегодня отнес письменное обращение в колонию. Обращаюсь ко всем за помощью в поиске супруги: прошу сообщить, кто что-либо знает о местонахождении Чанышевой Л.А", - сказал Гатин.

Чанышева была осуждена на 9,5 лет колонии по делу об "экстремистском сообществе". Он находится в заключении с ноября 2021 года. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы