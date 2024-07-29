Новости » Политика
Опрос в Грузии: больше половины граждан считают, что страна сбилась с курса
29.07.2024 21:00 Алина Груднева

Опрос в Грузии: больше половины граждан считают, что страна сбилась с курса

Больше половины населения Грузии считают, что их страна сбилась с правильного политического курса.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного компанией Edison Research.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, таким образом ответили 63% респондентов. Еще 37% грузин считают, что их страна движется в правильном направлении.

Среди тех, кто считает, что Грузия сбилась с пути, респонденты в возрасте 25-34 лет - 72%. В возрастной группе 18-24 так считает 71% опрошенный.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы