



Опрос в Грузии: больше половины граждан считают, что страна сбилась с курса

Больше половины населения Грузии считают, что их страна сбилась с правильного политического курса.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного компанией Edison Research.



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В частности, таким образом ответили 63% респондентов. Еще 37% грузин считают, что их страна движется в правильном направлении.



Среди тех, кто считает, что Грузия сбилась с пути, респонденты в возрасте 25-34 лет - 72%. В возрастной группе 18-24 так считает 71% опрошенный.