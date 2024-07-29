



В TikTok тестируют новую функцию

В популярном сервисе для публикации коротких видео TikTok начали тестировать новую полезную функцию.



По данным Techcrunch, она получила название "Поиск звука" (Sound Search).



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Новая функция позволит пользователям искать песню или звук, наигрывая или напевая мелодию.



Пока что "Поиск звука" доступен части пользователям в отдельных регионах. Когда тестирование будет завершено, и функцию запустят для всех пользователей, пока что прогнозов нет.



По словам создателей, она будет предназначена не только для поиска песен, но и для показа видео, в которых используется искомая мелодия.