В TikTok тестируют новую функцию
В популярном сервисе для публикации коротких видео TikTok начали тестировать новую полезную функцию.
По данным Techcrunch, она получила название "Поиск звука" (Sound Search).
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Новая функция позволит пользователям искать песню или звук, наигрывая или напевая мелодию.
Пока что "Поиск звука" доступен части пользователям в отдельных регионах. Когда тестирование будет завершено, и функцию запустят для всех пользователей, пока что прогнозов нет.
По словам создателей, она будет предназначена не только для поиска песен, но и для показа видео, в которых используется искомая мелодия.