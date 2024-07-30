



Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев: видео

Популярный актер Роберт Дауни-младший, ассоциирующийся у многих по роли Тони Старка в киновселенной Marvel, возвращается в мир супергероев.



Студия официально объявила, что он появится в новых "Мстителях".



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Если раньше Роберт играл "Железного человека", то в фильмах, которые выйдут на экраны в 2026 и 2027 года он воплотит в жизнь суперзлодея Доктора Дума.



"Новая маска, та же задача", - сказал он на мероприятии San Diego Comic-Con.



Ранее сообщалось, что во время объявления о новой роли, Дауни-младший заявил, что ему нравится играть сложных персонажей.



