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Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев: видео
30.07.2024 00:25 Алина Груднева

Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев: видео

Популярный актер Роберт Дауни-младший, ассоциирующийся у многих по роли Тони Старка в киновселенной Marvel, возвращается в мир супергероев.

Студия официально объявила, что он появится в новых "Мстителях".

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Если раньше Роберт играл "Железного человека", то в фильмах, которые выйдут на экраны в 2026 и 2027 года он воплотит в жизнь суперзлодея Доктора Дума.

"Новая маска, та же задача", - сказал он на мероприятии San Diego Comic-Con.

Ранее сообщалось, что во время объявления о новой роли, Дауни-младший заявил, что ему нравится играть сложных персонажей.

 

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