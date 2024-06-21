



Жигунов будет снимать кино про “украинский национализм”. Его консультирует ФСБ

Сергей Жигунов заявил о начале работы над проектом "Порода". Этот фильм рассказывает об истории становления украинского национализма. Съемки первого сезона будут проходить в Москве, рассказал артист корреспонденту ТАСС.



"На днях начинаем снимать проект, который условно назывался "Донбасс", сейчас он называется "Порода". Это многосерийный фильм, история шахтерской семьи. Первый сезон истории с 1918 по 1953 год из 16 серий снимем уже сейчас, а в идеале я хотел бы снять картину [о событиях] до 2014 года, до первого выстрела. Это очень сложно, это сага, эпос, история очень многих людей: одна большая семья, другая. История возникновения, становления национализма украинского, история про время существования восточной и западной Украины с нюансами со всеми. Такая попытка разобраться во всем, на самом деле, в том, что происходит сейчас. Очень многие люди, я вижу, не понимают, почему это произошло. Эта история об этом. Сложная, тяжелая, но честная, в том числе с историческими фактами, о которых никогда не говорили, по крайней мере, когда я учился в школе и институте", - сказал Жигунов.



По его словам, картину будут снимать три режиссера-постановщика, потому что она охватывает большой период истории блоками 1918-1921 годов, 1933-1934 годов и 1941-1953 годов. "У меня материалов на столе лежит гора, по самым разным вопросам приходят документы. И нас консультирует ФСБ, потому что есть архивы, которые вскрыли по бандеровскому движению. Вообще, должен вам сказать, что документы, которые к нам попали, они такие, что я не могу себе позволить их на экран пустить. Потому что настолько страшно иногда, что это просто пересекает грань художественную".



Жигунов отметил, что команде предстоит сложная подготовка по костюмам, реквизиту и декорациям. "Мы собираемся строить Львов под Москвой. Это декорации, которые займут 4,5 га, - сказал артист. - Сергей Семенович Собянин [мэр Москвы] выделил очень серьезные средства, строим Юзофку, так раньше назывался Донецк. По просьбе Москвы мы строим так, что это будет 49 лет стоять еще. То есть это останется для экскурсий и других съемок".



