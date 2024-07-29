Роберт Дауни-младший вернется в Marvel в роли Доктора Дума
Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев Marvel спустя пять лет - но не в роли Железного человека, с которой началась франшиза блокбастеров.
Актер вернется в образе доктора Виктора фон Дума, главного злодея из комиксов, породивших популярную киносерию.
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Дауни-младший появится в фильме "Мстители: Судный день", который выйдет на экраны в мае 2026 года, а годом позже - в
новой части "Секретных войн".
Выступая перед журналистами, он сказал: "Мне нравится играть сложных персонажей".
59-летний актер сыграл главную роль в создании кинематографической вселенной Marvel, снявшись в первом фильме "Железный человек" в 2008 году.
Последний раз он снимался в фильме Marvel в 2019 году "Мстители: Конец игры".