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Роберт Дауни-младший вернется в Marvel в роли Доктора Дума
29.07.2024 01:30 MIGnews.com

Роберт Дауни-младший вернется в Marvel в роли Доктора Дума

Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев Marvel спустя пять лет - но не в роли Железного человека, с которой началась франшиза блокбастеров.

Актер вернется в образе доктора Виктора фон Дума, главного злодея из комиксов, породивших популярную киносерию.

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Дауни-младший появится в фильме "Мстители: Судный день", который выйдет на экраны в мае 2026 года, а годом позже - в
новой части "Секретных войн".

Выступая перед журналистами, он сказал: "Мне нравится играть сложных персонажей".

59-летний актер сыграл главную роль в создании кинематографической вселенной Marvel, снявшись в первом фильме "Железный человек" в 2008 году.

Последний раз он снимался в фильме Marvel в 2019 году "Мстители: Конец игры".
 

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