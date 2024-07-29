



Роберт Дауни-младший вернется в Marvel в роли Доктора Дума

Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев Marvel спустя пять лет - но не в роли Железного человека, с которой началась франшиза блокбастеров.



Актер вернется в образе доктора Виктора фон Дума, главного злодея из комиксов, породивших популярную киносерию.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Дауни-младший появится в фильме "Мстители: Судный день", который выйдет на экраны в мае 2026 года, а годом позже - в

новой части "Секретных войн".



Выступая перед журналистами, он сказал: "Мне нравится играть сложных персонажей".



59-летний актер сыграл главную роль в создании кинематографической вселенной Marvel, снявшись в первом фильме "Железный человек" в 2008 году.



Последний раз он снимался в фильме Marvel в 2019 году "Мстители: Конец игры".

