



В Москве Европейскую площадь переименуют в Евразийскую. Россияне шутят

Многие шаги путинского режима носят трагикомический характер и содержат в себе элементы, достойные смеха, а другие – заслуживающие слез, говорит Леонид Гозман. Одним из них является решение режима переименовать московскую площадь Европы в Евразийскую, но не менять на ней название Евразийского торгового центра или Киевского вокзала, по крайней мере, пока.



Российский оппозиционный политик, ныне проживающий за границей, говорит, что такая непоследовательность присуща путинскому режиму, который утверждает, что является консервативным, но на самом деле разрушает прошлое и настоящее, но вызывает не только слезы, но и смех.



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Хотя большинство комментариев по поводу смены названия сосредоточено на ее трагическом значении, Гозман обращает внимание на тот факт, что это решение уже вызвало "массу шуток". В частности, он цитирует две. По одной из них, Рюрик, традиционный основатель Российского государства, предполагает, что он был выходцем не с европейского севера.



А по другой, новое название потребует от россиян усвоить, что "татары защищали Русь от агрессии, исходящей из Европы". Такие шутки, продолжает он, показывают, что русские знают, что они европейцы, что бы ни говорил Путин, и что он ведет тяжелую борьбу, пытаясь настаивать на обратном, которую он и его преемники неизбежно проиграют.

